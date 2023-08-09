МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2023 года обновила максимум 2019 года по производству икры, но не только красной, основной вклад внесла икра других видов рыб, прежде всего — минтая, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Polymetal за шесть месяцев увеличил производство на три процента

Согласно данным Росстата, производство икры в первом полугодии 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,2 тысячи тонн. "Этот показатель стал максимальным за период с 2019 года. Основной вклад внесло производство икры прочих рыб, которое на 10% выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 42,3 тысячи тонн. В первую очередь речь идет об икре минтая", — сообщили в ассоциации.

Производство икры минтая в первом полугодии увеличилось — по данным Ассоциации добытчиков минтая, на 10%, до 33,5 тысячи тонн. В свою очередь выпуск красной икры вырос на 28%, до 896,6 тонны, черной — снизился на 11%, до 23,8 тонны.

КОНСЕРВЫ И ПРЕСЕРВЫ

Одновременно с ростом производства икры сократилось производство рыбных консервов и пресервов — на 9% по сравнению с прошлым годом, до 124,9 тысячи тонн: по данным ВАРПЭ, снижение производства — на 17% за последние три года — фиксируется после скачка в пандемийном 2020 году. "Бурный спрос на консервы в период пандемии вызвал рост производства этого вида продукции, сейчас объемы выпуска возвращаются к прежним показателям", — пояснил такую динамику президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Например, объем производства рыбных консервов в первом полугодии упал год к году на 12,6%, до 80,43 тысячи тонн. По оценке ассоциации, больше всего просели категории "консервы рыбные натуральные" и "консервы рыбные в томатном соусе" — на 23,9% и 22,7% соответственно год к году. В свою очередь объем производства пресервов снизился по сравнению с показателем 2022 года незначительно — на 1,5%, до 44,5 тысячи тонн.

Общее производство рыбопродукции в России за первое полугодие 2023 года выросло на 4%, до 2,1 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года; по сравнению с первым полугодием 2019 года оно выше на 5%, напомнили в ассоциации.