МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Лососевая путина идет на очередной рекорд, к 8 августа добыто почти 480 тысяч тонн — в три раза больше прошлого года и на 27% выше аналогичного нечетного 2021 года, сообщает Росрыболовство. Россия в первом полугодии обновила рекорд производства икры

"Общий вылов тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года более чем в три раза, и на 27% опережает уровень аналогичного 2021 года (традиционно сравнивают четные и нечетные года — урожайные и неурожайные)", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что "лососевая путина идет на очередной рекорд": на Дальнем Востоке "к 8 августа добыто почти 480 тысяч тонн лососевых из 512 тысяч тонн — объема, рекомендованного отраслевой наукой к вылову в 2023 году". Регионами с учетом научных оценок уже приняты корректировки для увеличения разрешенного вылова по определенным районами объектам добычи.

Основной объем традиционно приходится на Камчатский край — более 90% всего вылова тихоокеанских лососей — добыто 430 тысяч тонн (плюс 24% к уровню 2021 года и в три раза больше 2022 года). С опережением предыдущих двух лет идет промысел в Сахалинской и Магаданской областях, в Приморском крае. Так, на Сахалине выловлено 18,5 тысячи тонн, в Магаданской области 12,7 тысячи, в Хабаровском крае — 12,35 тысячи тонн. Рекордные показатели добычи в Приморском крае — 1,56 тысячи тонн; в 2022 году там выловлено 644 тонны, в 2021 году — 106,6 тонны.

"Практически вся продукция из уловов лососевых бесперебойно идет на внутренний рынок. Загрузка холодильников Приморского края — логистического узла для отправки продукции на внутренний рынок и экспорт — составляет всего 38%. То есть мощностей для передержки рыбы достаточно. На подходе к портам 6 августа находились 14 судов с 37,7 тысячи тонн уловов на борту", — говорится в сообщении.