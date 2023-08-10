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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230810/841376080.html
Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте "Листвяжная"
Промышленность
Новости
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. Добычу угля приостановили на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. "В период с 3 по 9 августа 2023 года... ПРАЙМ, 10.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, кемеровская область, шахта листвяжная, добыча угля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАРНАУЛ, 10 авг — ПРАЙМ. Добычу угля приостановили на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
"В период с 3 по 9 августа 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 9 протоколов о временном запрете деятельности… 09.08.2023 на выемку угля из лавы № 824 ООО "Шахта "Листвяжная" за нарушение в работе системы аэрогазового контроля. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", — написал Виль в своем телеграм-канале.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. Шахта возобновила работу после трагедии в июле, менее месяца назад.