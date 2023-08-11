МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Русал" в первом полугодии 2023 года произвел 1,913 миллиона тонн алюминия, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Золото немного дешевеет на данных об ускорении инфляции в США

Производство глинозема при этом снизилось — на 23,7%, до 2,518 миллиона тонн. Добыча бокситов у компании увеличилась на 0,2%, до 6,754 миллиона тонн.

Объем реализации первичного алюминия и сплавов составил 1,935 миллиона тонн, увеличившись на 9,8%.

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и "СУАЛ" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.