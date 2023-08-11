2023-08-11T09:49:48+03:00
2023-08-11T09:49:48+03:00
2023-08-11T09:49:48+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230811/841395135.html
"Русал" увеличил выпуск алюминия на 1,2 процента в первом полугодии
Промышленность
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"Русал" в первом полугодии 2023 года произвел 1,913 миллиона тонн алюминия, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, промышленность, новости, русал, алюминий, отчетность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Русал" в первом полугодии 2023 года произвел 1,913 миллиона тонн алюминия, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Производство глинозема при этом снизилось — на 23,7%, до 2,518 миллиона тонн. Добыча бокситов у компании увеличилась на 0,2%, до 6,754 миллиона тонн.
Объем реализации первичного алюминия и сплавов составил 1,935 миллиона тонн, увеличившись на 9,8%.
Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и "СУАЛ" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.