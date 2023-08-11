МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 8 августа выловили 3,393 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 12,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Рыба и морепродукты станут доступнее, заявили в Росрыболовстве

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 8 августа 2023 года составил 3393,3 тысячи тонн (с учетом добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах в размере 42,7 тысячи тонн), что на 365,1 тысячи тонн больше уровня предыдущего года (или на 12,1% больше уровня 2022 года)", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 17,4% и достиг 2,605 миллиона тонн: в частности, на промысле минтая добыто 1,47 миллиона тонн, трески – 85,2 тысячи тонн, сельди – 249,9 тысячи, камбалы – 52 тысячи тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил 476,3 тысячи тонн, на 27,6% больше уровня 2021 года (сравниваются четные и нечетные годы).

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 310,1 тысячи тонн, на 12,4% меньше уровня 2022 года: в частности, на промысле трески вылов составил 187,3 тысячи тонн, пикши – 52,7 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи. В Западном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 55,8 тысячи тонн, на 9,3% больше уровня 2022 года: шпрота выловлена 32 тысячи тонн, балтийской сельди – 18,2 тысячи. Россия в январе-июле сохранила объем экспорта рыбы на уровне 2022 года

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 23,6 тысячи тонн (минус 15,8% год к году), включая 8,5 тысячи тонн хамсы. Объем добычи в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне — 55 тысяч тонн (плюс 14,7%): так, вылов) кильки составил 24,8 тысячи тонн, частиковых видов рыб — 12,8 тысячи.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи составил 325,6 тыс. тонн, на 5,5% выше уровня соответствующего периода 2022 года, в том числе в зонах иностранных государств выловлено 161,3 тысячи тонн (минус 15,9%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 164,3 тысячи (плюс 40,5%).