МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2023 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 55,569 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии упала на 75 процентов

При этом выручка от продаж за эти шесть месяцев выросла на 0,2%, до 188,164 миллиарда рублей.