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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230814/841425407.html
Чистая прибыль Алросы составила 55,57 млрд рубля в первом полугодии
Промышленность
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Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2023 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 55,569 миллиарда рублей, следует... ПРАЙМ, 14.08.2023
новости, бизнес, экономика, промышленность, россия, промышленность, алроса, чистая прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2023 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 55,569 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
При этом выручка от продаж за эти шесть месяцев выросла на 0,2%, до 188,164 миллиарда рублей.