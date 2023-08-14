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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230814/841430872.html
Лихачев оценил работу "Росатома" в текущих условиях
Промышленность
Новости
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. ЛИХАЧЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ: НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ, РОСАТОМ СОХРАНЯЕТ ВСЕ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СВОЕГО РАЗВИТИЯ ЛИХАЧЕВ: ВЫРУЧКА РОСАТОМА В ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ В 2023 Г... ПРАЙМ, 14.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ЛИХАЧЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ: НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ, РОСАТОМ СОХРАНЯЕТ ВСЕ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СВОЕГО РАЗВИТИЯ
ЛИХАЧЕВ: ВЫРУЧКА РОСАТОМА В ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ В 2023 Г ПРЕВЫСИТ 2 ТРЛН РУБ
ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ ПРИОБРЕЛ БУДЕННОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА В КАЗАХСТАНЕ
ЛИХАЧЕВ: ВТОРОЙ БЛОК АЭС В БЕЛОРУССИИ БУДЕТ СДАН В ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСЕНЬЮ ТЕКУЩЕГО ГОДА
ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО МИРНОМУ АТОМУ СО СТРАНАМИ АЗИИ
ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ ЗАВЕЗЕТ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО НА АЭС РУППУР В БАНГЛАДЕШ
ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ БУДЕТ СТРОИТЬ АЭС В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Новость дополняется