МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ЛИХАЧЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ: НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ, РОСАТОМ СОХРАНЯЕТ ВСЕ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СВОЕГО РАЗВИТИЯ

ЛИХАЧЕВ: ВЫРУЧКА РОСАТОМА В ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ В 2023 Г ПРЕВЫСИТ 2 ТРЛН РУБ

ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ ПРИОБРЕЛ БУДЕННОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА В КАЗАХСТАНЕ

ЛИХАЧЕВ: ВТОРОЙ БЛОК АЭС В БЕЛОРУССИИ БУДЕТ СДАН В ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСЕНЬЮ ТЕКУЩЕГО ГОДА

ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО МИРНОМУ АТОМУ СО СТРАНАМИ АЗИИ

ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ ЗАВЕЗЕТ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО НА АЭС РУППУР В БАНГЛАДЕШ

ЛИХАЧЕВ: РОСАТОМ БУДЕТ СТРОИТЬ АЭС В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

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