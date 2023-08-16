МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июне снизился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,5%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. В ЕС расскрыли роль ЕК в мониторинге ситуации с российской нефтью

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение в годовом выражении на 4,2%, в месячном — уменьшение на 0,1%.

В ЕС объем промышленного производства в июне снизился на 1,2% в годовом выражении и увеличился на 0,4% в месячном.

При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне снизилось на 0,1%, а в ЕС — на 0,4%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне сократился на 1,1%, в ЕС — также на 0,4%.

Производство в топливно-энергетическом секторе как в еврозоне, так и в ЕС выросло на 0,5% в месячном выражении. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне снизился на 0,9%, в ЕС — на 0,8%.

Самый значительный рост промышленного производства в июне к маю был отмечен в Ирландии (+13,1%), Дании (+6,3%) и Литве (+3,2%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Швеции (-5,3%), в Финляндии и на Мальте (по —3,3%), а также в Бельгии (-3%).