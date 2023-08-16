МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Число новостроек в США в июле увеличилось на 3,9 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали роста показателя лишь на 0,3%.

Снижение июня было пересмотрено до 0,8% с первоначального уменьшения на 0,5%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей выросла до 79,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня в 78,6%. Аналитики ожидали увеличения до 79,1% с первоначальной отметки предшествующего месяца в 78,9%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.