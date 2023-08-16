2023-08-16T16:21:00+03:00
2023-08-16T16:25:34+03:00
2023-08-16T16:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230816/841477015.html
Промпроизводство в США в июле выросло лучше прогноза
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX,... ПРАЙМ, 16.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, сша, экономика сша, промышленное производство
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585532.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585532.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585531.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585531.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585519.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585519.jpg
https://1prime.ru/development/20230816/841475129.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 1% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали роста показателя лишь на 0,3%.
Снижение июня было пересмотрено до 0,8% с первоначального уменьшения на 0,5%.
Кроме того, загрузка промышленных мощностей выросла до 79,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня в 78,6%. Аналитики ожидали увеличения до 79,1% с первоначальной отметки предшествующего месяца в 78,9%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.