МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать под созданием комплекса мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России. Пушилин рассказал о проекте по развитию рыболовства в Азовском море

"Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно", — сказал Путин на совещании с членами правительства России.

Также президент в ходе совещания добавил, что рыбные четверги в Советском Союзе были продиктованы не столько желанием властей выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан, сколько нехваткой местных продуктов в торговых сетях и на производстве.

В Росрыболовстве предложили расширить программу субсидирования железнодорожных перевозок социально-значимых видов рыбной продукции на горбушу, об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Российские рыбаки увеличили вылов рыбы на 3,8 процента к 19 июля

"Предлагаем расширить эту меру и на горбушу — это самый массовый вид тихоокеанских лососевых, недорогой — сейчас уже добыто 460 тысяч тонн", — сказал Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он напомнил, что программа субсидирования железнодорожных перевозок социально-значимых видов рыбной продукции пока распространяется только на минтай, но результат уже виден: за год объем перевозки минтая в центральную часть России вырос в два раза.

А так как продукция из горбуши ориентирована именно на внутренний рынок и востребована у потребителя, подчеркнул Шестаков, то субсидирование тарифа сделает ее еще более доступной, а также позволит загрузить сырьем перерабатывающие предприятия в других регионах.