МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании под руководством президента России Владимира Путина рассказал главе государства о "крайне удачном" вылове лососевых в регионе. Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству

"Лососевая путина 2023 года крайне удачная. Мы превысили в 4 раза вылов прошлого года, и хочу отметить, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90% от общего улова на Дальнем Востоке", — сказал Солодов.

По его оценке, этих результатов удалось достичь благодаря сбалансированной системе организации промысла, эффективным мерам по противодействию браконьерам и масштабным инвестициям в "береговое производство".

"За последние пять лет объем частных инвестиций в эту отрасль составил 95 миллиардов рублей… Введенные перерабатывающие мощности обеспечивают безотходное производство — стопроцентную переработку сырья", — отметил Солодов.

Как сообщалось, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что вылов лососевых в РФ в 2023 году станет вторым за всю историю наблюдений. По данным на вторник, общий вылов уже достиг 528 тысяч тонн, что в три раза больше 2022 года. Российские рыбаки к 8 августа увеличили вылов рыбы на 12 процентов

Губернатор Камчатского края также считает целесообразным увеличить объем перевозок рыбы из региона по Северному морскому пути.

"Благодаря вашим поручениям, Владимир Владимирович, мы за три года вместе с "Росатомом" и минвостокразвития "раскачали" Северный морской путь как механизм транспортировки рыбы с Камчатки. В этом году в очередной раз лихтеровоз "Севморпуть" отправился уже с камчатской рыбой, а всего в этом году будет два рейса", — доложил главе государства губернатор Камчатки.

По его оценке, перевозка рыбы Северным морским путем "конкурентоспособна и востребована", однако ее общий объем пока составляет лишь 1% от той продукции, которая производится на Камчатке.

"В этой связи полагаю, что на линии необходимо специализировать суда с большей вместимостью — от 1 тысячи контейнеров. Это позволило бы существенно нарастить перевозку рыбы и повысить (ее) регулярность", — заключил Солодов.