МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Доля тарифа РЖД за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта в стоимости килограмма рыбной продукции составляет в среднем не более 5%, сообщили в компании. Путин обсудил с Росрыболовством меры по стимулированию потребления рыбы

"Общая стоимость перевозки рыбной продукции складывается из тарифа РЖД за перевозку, стоимости предоставления подвижного состава компанией-оператором и терминально-экспедиторских и иных услуг. Доля тарифа РЖД за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта в стоимости 1 кг рыбной продукции составляет в среднем не более 5%. Тариф РЖД в течение 2023 года не изменялся", — сообщили в РЖД.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина в среду обратил внимание и на ежегодное за время путины подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. Он добавил, что ведомство обратилось в ФАС, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Тема цен на рыбу периодически всплывает, и РЖД говорят о небольшой составляющей в общей цене на рыбу именно доли своего тарифа.

Стоимость предоставления подвижного состава под перевозку рыбы определяется частными компаниями-собственниками на рыночных принципах, и её динамика носит сезонный характер, отметили в РЖД. РЖД оценили рост экспортной перевозки зерна за январь-июль 2023 года

"В частности, рост стоимости предоставления рефрижераторных контейнеров при перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока связан с неравномерностью предъявления грузов в течение года. При снижении объема перевозимых грузов, как правило, в первом полугодии, стоимость предоставления подвижного состава падает", — пояснили в компании.

Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная — это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная — часть РЖД, которую устанавливает ФАС.