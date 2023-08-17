САМАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия имеет собственные компетенции в сфере газотурбинного двигателестроения и это является большим завоеванием на фоне других государств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре. Мишустин поручил подготовить программу производства локомотивов

"Газотурбинное двигателестроение, не только авиационное, — это одна из самых сложных, высокотехнологичных отраслей, которые вообще существуют. Россия — это страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере, и это очень большое завоевание. Всего, наверное, пять стран можно насчитать, которые обладают компетенциями и могут производить сами такого класса установки", — сказал он ходе посещения предприятия ОДК "Кузнецов".

Премьер подчеркнул, что "без сомнения, на сегодняшний день необходимо всячески продолжать не только вкладываться в новые разработки, в том числе научно-исследовательские и конструкторские, но и повышать спрос". Мишустин пояснил, что это нужно для того, чтобы у заказчиков было понимание, что "у себя в стране можно найти решение, которое спасет от всех зарубежных аналогов".

По его словам, к решению этого вопроса необходимо подойти в том числе путем квотирования, возможности получения льгот, гарантированной помощи и поддержки от государства.

"Надо думать о квотах. Сейчас решения нет, возможно, даже до 50% стимулировать, чтобы именно наши двигатели применяли. Это обязательно нужно делать. Мы должны 100% стимулировать использование отечественных высокотехнологичных решений", — подчеркнул председатель правительства.

Он отметил, что поручит Минпромторгу и Минэнерго проработать этот вопрос.

Мишустин назвал ОДК "Кузнецов" легендарным предприятием.

"Двигатели, которые вы делаете, известны на всю страну. Конечно, я хочу поблагодарить коллектив за то, что сохранили компетенции, и пожелать удачи и успехов всем — рабочим, инженерам, технологам, ученым", — добавил глава кабмина.

В ходе посещения предприятия Мишустин осмотрел цех по производству шестерен и агрегатов, цех окончательной сборки газотурбинных двигателей большой и малой размерности для авиации и "наземного" применения, стенд испытаний двигателей большой размерности и корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. Также премьер ознакомился с презентацией деятельности "ОДК-Кузнецов".