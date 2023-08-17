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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230817/841492677.html
Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промпредприятия
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. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на российские промпредприятия. "Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, промышленность, михаил мишустин, молодежь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САМАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на российские промпредприятия.
"Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", — сказал он в ходе рабочей поездкой в Самару, посещая ПАО "ОДК-Кузнецов".
"Все у нас получится", — подчеркнул Мишустин.
Премьер также отметил, что его не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", — поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", — заключил он.
ПАО "ОДК-Кузнецов" — предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении.