САМАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на российские промпредприятия. Мишустин отметил компетенции России в газотурбинном двигателестроении

"Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", — сказал он в ходе рабочей поездкой в Самару, посещая ПАО "ОДК-Кузнецов".

"Все у нас получится", — подчеркнул Мишустин.

Премьер также отметил, что его не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", — поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", — заключил он.

ПАО "ОДК-Кузнецов" — предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении.