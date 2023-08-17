МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российское производство отбеливателей для бумаги закрывает потребности отечественных предприятий, выпускающих бумагу, на 90%, при этом к 2025 году планируется повысить их качество до уровня европейских аналогов, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ. Минпромторг профинансирует импортозамещение материалов для микроэлектроники

"На сегодняшний день в России оптические отбеливатели для бумаги выпускает тамбовский завод "Пигмент", в 2022 году компания увеличила объем производства, тем самым закрыла потребности российских производителей бумаги на 90%. В настоящее время тамбовское предприятие производит 8 наименований жидких отбеливателей и 6 — сухих. Благодаря реализации программы по продвижению местных химикатов предприятие производит около 7 тысяч тонн отбеливателей в год", — подчеркнули там.

Отмечается, что до 2025 года на производстве планируют повысить качество отбеливателей "до уровня европейских аналогов", запустить дополнительную сервисную программу и создать проектные группы для взаимодействия с технологами комбинатов.

В ведомстве также заявили, что в целом отечественным компаниям ("Компания Хома", "Пигмент") удалось в течение прошлого года заменить большую часть импортной химической продукции, которую потребляют целлюлозно-бумажные комбинаты. Более того, на рынок были выведены водно-дисперсионный перерабатываемый и барьерный полимеры, которые могут в существенной степени заменить полиэтилен в одноразовой посуде и упаковке.

Кроме того, по словам Минпромторга, к выпуску небеленой бумаги производители перешли как к временному решению. "Такая бумага "нашла своего покупателя" и сейчас выпускается в объеме чуть более 100 тысяч тонн/год. При этом общий объем производства офисной бумаги сейчас превышает 820 тыс тонн/год, большая его часть приходится как раз на стандартную белую бумагу, которая, в целом, вернулась к прежней стоимости на полках магазинов — около 319 рублей (500 листов)", — заключили там.

В прошлом году производители РФ из-за санкций лишились поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. При этом на полках появились как товары в небеленой упаковке, так и соответствующая офисная бумага. В июле 2022 года замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров заявлял, что Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК смогли адаптироваться в условиях санкций и стали производить офисную бумагу без использования отбеливателя. Тогда же министерство отмечало, что спрос на небеленую бумагу оказался гораздо выше, чем на обычную беленую.