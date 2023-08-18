МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует начать выпуск 6-ступенчатых механических коробок передач на площадке Заволжского моторного завода во втором квартале 2024 года, говорится в сообщении компании. "Соллерс" запустил производство пикапов во Владивостоке

"Компания "Соллерс" приступила к реализации проекта по организации производства трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. Серийное производство 6-ступенчатой механической коробки переключения передач (МКПП) в рамках дочернего общества ПАО "Соллерс" — "Соллерс Производство Трансмиссий" — будет запущено во втором квартале 2024 года", — отмечается в сообщении.

При этом в компании уточнили, что общий объем производства по проекту составит 7 тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год. Новые МКПП будут устанавливаться на модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers и автомобилей УАЗ.

Старт создания нового производства совпал с 65-летием Заволжского моторного завода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что сегодня завод – это современное высокотехнологичное предприятие с хорошей производственной базой, развитой инфраструктурой, профессиональными кадрами, огромным опытом и традициями.

"Этот юбилей — не просто дата, но и определенный итог трудов нескольких поколений заводчан – от тех, кто стоял у истоков создания производства, до тех, кто работает в коллективе современного завода. Сегодня предприятие развивается не только как производитель двигателей, но и как полноценный индустриальный парк, в котором разместились производства уже 18 резидентов. Реализация на площадке нового проекта – важный шаг для автомобилестроения", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Индустриальный парк на территории Заволжского моторного завода действует с 2018 года. Специализация – автомобилестроение. Площадь — почти 16 гектаров. На территории индустриального парка трудится более пяти тысяч человек.