БИЙСК, 19 авг — ПРАЙМ. Доля внутреннего регионального продукта Алтайского края в ближайшие годы вырастет с 24% до 30%, у региона хорошие перспективы обрабатывающей промышленности, сообщил журналистам зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В Правительстве заявили о старте производства новых туристических автобусов

"Мы договорились о том, чтобы продолжать с Виктором Петровичем (Томенко — губернатор Алтайского края — ред) работу по взаимодействию, по использованию всего инструментария достаточно широкого, который есть на руках у Министерства промышленности и торговли, правительства федерального в целом наряду с региональными мерами поддержки. Поэтому в целом по обрабатывающей промышленности Алтайского края хорошие перспективы, хороший потенциал, если сегодня это примерно 24 процента, думаю что в ближайшие годы это будет порядка 30 процентов внутреннего регионального продукта", — отметил зампредседателя правительства России.

Мантуров прибыл в Алтайский край с рабочим визитом в субботу. Он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.