2023-08-19T12:23:50+03:00
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В Правительстве оценили развитие обрабатывающей промышленности Алтая
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Доля внутреннего регионального продукта Алтайского края в ближайшие годы вырастет с 24% до 30%, у региона хорошие перспективы обрабатывающей промышленности, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 19.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, денис мантуров, врп, промышленность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИЙСК, 19 авг — ПРАЙМ. Доля внутреннего регионального продукта Алтайского края в ближайшие годы вырастет с 24% до 30%, у региона хорошие перспективы обрабатывающей промышленности, сообщил журналистам зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Мы договорились о том, чтобы продолжать с Виктором Петровичем (Томенко — губернатор Алтайского края — ред) работу по взаимодействию, по использованию всего инструментария достаточно широкого, который есть на руках у Министерства промышленности и торговли, правительства федерального в целом наряду с региональными мерами поддержки. Поэтому в целом по обрабатывающей промышленности Алтайского края хорошие перспективы, хороший потенциал, если сегодня это примерно 24 процента, думаю что в ближайшие годы это будет порядка 30 процентов внутреннего регионального продукта", — отметил зампредседателя правительства России.
Мантуров прибыл в Алтайский край с рабочим визитом в субботу. Он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.