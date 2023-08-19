МОСКВА, 19 августа — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, сообщает служба. Апелляция поддержала штраф ФАС для "Капитал Лайф Страхование Жизни"

"Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство выдало двум производителям предписания по результатам сделок на рынке.

"Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке. После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования", — добавляется в сообщении.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на охлажденные и мороженые куры в РФ выросли с начала года по июль на 11,5%, а в течение только одного июля — на 6,99%, до 197,85 рубля за килограмм. Окорочка подорожали на 4,74% с начала года и на 2,38% в течение июля, до 227,81 рубля. Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в РФ уже в конце августа — начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявлял на прошлой неделе журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев.