МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рост цен на мясо кур у поставщиков российских ресторанов с начала марта по конец июля составил 20%, а на свинину — на 30%, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. ФАС проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, сообщила ранее в субботу служба.

"Восьмого марта филе куриной грудки стоило 280 рублей, а 26 июля уже 355 рублей за килограмм. А сейчас она еще больше выросла из-за скачка курса валют. До этого рост цен шел из-за того, что спрос превышал предложение. Мы всегда считали, что птицефабрик у нас хватает и к такому готовы не были. Тоже самое и со свининой. Килограмм свиного карбоната в марте составлял 280 рублей, а в конце июля стал уже 365 рублей, свиная вырезка поднялась с 335 рублей до 375 рублей", — сообщил Миронов.

При этом, согласно данным Росстата, средние потребительские цены на охлажденные и мороженые куры в России выросли с начала года по июль на 11,5%, а в течение только одного июля — на 6,99%, до 197,85 рубля за килограмм. Окорочка подорожали на 4,74% с начала года и на 2,38% в течение июля, до 227,81 рубля.

Рост цен на курицу подтвердили и шеф-повар ресторана "Матрешка" Влад Пискунов, а также совладелец, управляющий партнер (True Cost, Nome, Code Coffee, Backroom, Tangiers Lounge) Глеб Марач. "Куры зернового откорма подорожали на 50% за последнее время", — сообщил Пискунов.

"Цены на кур, которых мы берем, в августе выросли на 15-20% по сравнению с тем, что было три-четыре месяца назад. А по сравнению с тем, что было год назад рост составил порядка 40%", — рассказал Марач.

Обеспокоенность по поводу роста цен на курицу выразили и в ресторанах быстрого обслуживания KFC и Rostic's. "Действительно, цены на мясо птицы сейчас находятся на историческом максимуме, в связи с чем все потребители куриного мяса обеспокоены как его дефицитом, так и высокой ценой… Цены в меню периодически корректируются на некоторые позиции, но это связано не только со стоимостью ингредиентов, но и с целым рядом других рыночных факторов", — заявили агентству в пресс-службе "Юнирест", управляющей брендами Rostic's и KFC.

Помимо этого рестораторы сообщили РИА Новости о том, что появились проблемы с поставками кур из Ставропольского края и Белгородской области. Вместо этих регионов больше мясо кур идет из Московской области, Алтайского региона, Мордовии.

Минсельхоз ждет снижения цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, сейчас идет обычный сезонный рост, заявлял на прошлой неделе журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев.

Как ранее сообщали в пресс-службе Россельхознадзора, российский рынок не зависит от импорта птицеводческой продукции. Отечественные производители в полной мере обеспечивают мясом птицы потребителей внутри страны, а также активно экспортируют избыточные объемы производства в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Азербайджан и многие другие страны мира, в том числе в Белоруссию.