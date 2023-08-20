МИНСК, 20 авг — ПРАЙМ. Белоруссия намерена оперативно во взаимодействии с Россией освоить на своей территории производство легких самолетов, уже находится на этапе опытно-конструкторских работ, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. Доллар свергают? Азиатский гигант начал торговать с ОАЭ в нацвалютах

"Было подписано соглашение, и мы планируем производить у себя легкий самолет, двенадцатиместный ЛМС-401, приобрести все компетенции. Важно, что мы сейчас работаем на этапе опытно-конструкторских работ. То есть наши конструкторы будут разрабатывать, а потому будем производить", — сказал вице-премьер в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По его словам, потребуется участие 407-го и 558-го авиаремонтных заводов Белоруссии, а также строительство дополнительных производственных мощностей, в частности, механобработки. "Времени у нас абсолютно нет: это нужно сделать оперативно. Это новый вектор в развитии: хватит ремонтировать, пора уже летать на своих самолетах", — сказал Пархомчик.

Он отметил, что белорусские промышленные предприятия уже вступили в тесную кооперацию с предприятиями РФ, которые производят летательные аппараты, самолеты. "Мы берем на себя обязательство обработки, поставки определенных комплектующих, деталей на конвейеры Российской Федерации", — заявил вице-премьер.

В июле премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в августе сообщил, что начата проектная проработка организации выпуска на территории республики совместного белорусско-российского гражданского самолета, которую предполагается завершить до конца года.