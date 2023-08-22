МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. РФ в первом полугодии 2023 года поставила на экспорт в Китай рыбопродукции больше, чем за весь допандемийный 2019 год, но сейчас темпы роста начали тормозиться, цены на поставляемую продукцию падают, сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Спрос на отечественную рыбу и морепродукты в России с начала года удвоился

"В первом полугодии 2023 года российский экспорт рыбопродукции в Китай достиг 616,3 тысячи тонн, не только полностью восстановившись в объеме после китайского локдауна, но и превысив на 4,3% результат допандемийного 2019 года", — говорится в сообщении. Стоимость экспорта рыбопродукции в первом полугодии составила 1,51 миллиарда долларов, на 35,8% выше, чем в 2019 году.

Объем поставок за шесть месяцев 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 года в натурально выражении вырос более чем на четверть — на 26,5%. Но при этом "наблюдавшийся в 2022 году бурный восстановительный рост стоимости рыбного экспорта в Китай заметно притормозился" — она выросла только на 25,7%, тогда как в 2022 году по сравнению с 2019 годом темп роста стоимости в 8,3 раза превысил темп роста объема поставок, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Например, средняя цена поставляемых в КНР фарша и сурими минтая в первом полугодии 2022 года, снизилась на четверть по сравнению с первым полугодием 2022 года, достигнув отметки 2088,5 долларов за тонну. Снижение фиксируется и по филе, говорится в сообщении: его средняя стоимость составляет 2577,65 доллара за тонну — это на 19% ниже, чем в первом полугодии 2022 года, и на 9% ниже, чем за такой же период 2019 года.

"Ситуация в секторе краба также непростая: средняя цена на замороженную продукцию снизилась на 45% в сравнении с прошлым годом и на 38% в сравнении с 2019, достигнув 12 650 долларов за тонну. Цены на живой краб все еще выше, чем в 2019 году — на 29%, но уже на 10% ниже, чем в 2022 году — в первом полугодии этого года тонна живого краба продавалась в среднем за 34 508 доллара", — сообщили в пресс-службе.