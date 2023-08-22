МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Производство красной икры в России в 2023 году на фоне высокого вылова лососевых может превысить итоги 2022 года в 2,3 раза и достигнуть 23 тысяч тонн, вернувшись к показателям 2021 года, сообщается в материалах Рыбного союза. Российские рыбопромышленники отметили рост поставок продукции в Китай

"По расчетам аналитического центра Рыбного союза, объем производства икры лососевых видов рыб по итогам путины 2023 года может увеличиться в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом и составить 23 тысячи тонн", — сказано в телеграм-канале союза.

Оценка основана на прогнозе вылова тихоокеанских лососей, которые обеспечивают основной объем сырья для производства красной икры.

В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в предыдущем, нечетном 2021 году — около 23 тысяч тонн.

В союзе напомнили, что к середине августа на Дальнем Востоке добыто 530 тысяч тонн горбуши, кеты и других видов лососевых видов рыб.

Рекомендуемый сейчас наукой (прогнозный) объем вылова – более 570 тысяч тонн. При большом заходе рыбы рекомендуемый вылов может быть увеличен, считают эксперты.

В союзе отметили, что производство лососевой икры в этом году полностью обеспечит спрос на внутреннем рынке, который оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.