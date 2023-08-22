МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в I квартале 2023 года, это на 8% выше показателей прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Россия исполняет обязательства по экспорту товаров АПК, заявили в МИД

"Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы больше 33 миллиардов рублей в первом квартале. Это на 8% выше показателей прошлого года. Предприятия обновляют оборудование, расширяют производства, разрабатывают новую продукцию. И как следствие — наращивают выпуск продовольственных товаров, лекарств, одежды и многого другого", — написал мэр.

Также мэр напомнил, что в целом столичным промышленникам доступны больше 20 мер системной поддержки от города и ряд антикризисных инструментов.