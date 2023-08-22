2023-08-22T17:25:31+03:00
2023-08-22T17:25:31+03:00
2023-08-22T17:25:31+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230822/841544584.html
Собянин оценил вклад обрабатывающей промышленности в экономику Москвы
Промышленность
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Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в I квартале 2023 года, это на 8% выше показателей прошлого года, сообщил в... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, промышленность, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в I квартале 2023 года, это на 8% выше показателей прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы больше 33 миллиардов рублей в первом квартале. Это на 8% выше показателей прошлого года. Предприятия обновляют оборудование, расширяют производства, разрабатывают новую продукцию. И как следствие — наращивают выпуск продовольственных товаров, лекарств, одежды и многого другого", — написал мэр.
Также мэр напомнил, что в целом столичным промышленникам доступны больше 20 мер системной поддержки от города и ряд антикризисных инструментов.