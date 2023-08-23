МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года, но при этом поручил уточнить источники финансирования федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли. Мишустин отметил адаптацию российских компаний к новым условиям

В ходе совещания правительства после доклада вице-премьера — министра промышленности РФ Дениса Мантурова Мишустин обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с вопросом о том, нашлись ли источники финансирования для федерального проекта "Развитие производства средств производства".

"Хочу, чтобы вы понимали, что это одно из самых ключевых направлений нашей работы. Собираетесь вместе, у вас есть целый ряд источников, о которых мы говорили. Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию", — сказал Мишустин Силуанову.

Премьер отметил, что важно как можно быстрее реализовать все меры, которые описаны в стратегии.

"Я ее смотрел, она достаточно сбалансированная. Я рассчитываю на слаженные действия министерств, ведомств, регионов в этой области. Потому что развитие обрабатывающей промышленности сегодня — это, абсолютно точно, один из важнейших приоритетов в достижении технологического суверенитета страны. Принимаем с поправкой в протоколе о чем я сказал", — заявил Мишустин. Минпромторг заявил о необходимости содействия брендозамещению в России

Мантуров рассказал, что приоритетом стратегии является создание условий для нового инвестиционного цикла во всех отраслях.

"Первый приоритет — это создание условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла. Приток капитала необходим и для старта новых проектов и в целом для снижения накопленного износа основных фондов", — отметил он.

"Наша цель — это удвоение годового объема инвестиций в обрабатывающую промышленность к 2030 году. За основу здесь, как и по всем индикаторам стратегии, мы взяли 2019 год", — добавил вице-премьер.

По словам Мишустина, стратегия предполагает ежегодный рост объемов выпуска в этом секторе в среднем на 4%.

Документ разработан Минпромторгом, ожидается его утверждение правительством РФ.

"Невзирая на хорошую динамику по индексу производства, должен отметить, что потенциал восстановительного роста ограничен. При этом один из базовых индикаторов стратегии – это ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%. Чтобы гарантированно выйти на эти темпы, необходимо преодолеть структурные ограничения роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии", — сказал Мантуров в ходе заседания кабмина, представляя стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ.