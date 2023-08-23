2023-08-23T15:53:28+03:00
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2023-08-23T15:53:28+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230823/841554602.html
Мантуров оценил рост числа предприятий с новациями в России к 2030 году
Промышленность
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Количество российских предприятий с технологическими новациями вырастет к 2030 году с нынешних 28% до 40%, такие цели заложены в стратегии развития обрабатывающей промышленности... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, промышленность, новости, россия, денис мантуров, предприятия, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Количество российских предприятий с технологическими новациями вырастет к 2030 году с нынешних 28% до 40%, такие цели заложены в стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Следующий приоритет, который также связан с инвестициями – это повышение инновационного потенциала предприятий промышленности. К 2030 году количество организаций, осуществляющих технологические инновации должно увеличиться с текущих 28% до 40%", — отметил он, рассказывая об отраслевой стратегии.
По словам Мантурова, на это нацелен комплекс действующих мер поддержки — стимулирование НИОКРов, проектов обратного инжиниринга, трансфера технологий в рамках СПИК 2.0 и привлечения в перспективные ниши венчурного капитала.
Документ разработан Минпромторгом РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поручив уточнить финансирование по станкостроению.