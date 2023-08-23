МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Количество российских предприятий с технологическими новациями вырастет к 2030 году с нынешних 28% до 40%, такие цели заложены в стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров предрек рост обрабатывающей промышленности России

"Следующий приоритет, который также связан с инвестициями – это повышение инновационного потенциала предприятий промышленности. К 2030 году количество организаций, осуществляющих технологические инновации должно увеличиться с текущих 28% до 40%", — отметил он, рассказывая об отраслевой стратегии.

По словам Мантурова, на это нацелен комплекс действующих мер поддержки — стимулирование НИОКРов, проектов обратного инжиниринга, трансфера технологий в рамках СПИК 2.0 и привлечения в перспективные ниши венчурного капитала.

Документ разработан Минпромторгом РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поручив уточнить финансирование по станкостроению.