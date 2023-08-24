МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Сезонный рост производства в РФ мороженой рыбы и рыбных пресервов резко ускорился на фоне успешной лососевой путины; дополнительными причинами стали переориентация экспортных потоков и удорожание жести для консервных банок, говорится в материалах Рыбного союза. Роспотребнадзор отметил результат усиленного контроля за рыбой из Японии

"На ускорение роста производства мороженой рыбы могли повлиять высокие темпы лососевой путины на Дальнем Востоке: к 22 августа вылов тихоокеанских лососей вырос в 2,7 раза к аналогичной дате 2022 года и на 16,4% к августу 2021 года и достиг 545 тысяч тонн — это один из самых высоких показателей в истории промысла", — говорится в телеграм-канале Рыбного союза.

Согласно опубликованным в среду данным Росстата, в июле производство мороженой рыбы в РФ резко выросло по сравнению с июлем прошлого года — почти на 43%, до 441,4 тысячи тонн, рыбных пресервов — на 32,2%, до 22,7 миллиона условных банок. В свою очередь производство мороженого рыбного филе снизилось на 3,2% — до 17,6 тысячи тонн, а рыбных консервов — на 3,6%, до 39,3 миллиона условных банок.

Также производственную динамику поддержала географическая переориентация экспортных потоков, которая влечет за собой увеличение поставок мороженой рыбы с минимальной степенью переработки.

А рост производства пресервов может быть связан как с сезонным всплеском объемов добычи рыбы, так и с удорожанием жести для консервных банок: по мнению экспертов, этот фактор повышает экономическую привлекательность производства пресервов, так как их выпускают в основном в пластиковых упаковках.