ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Французская горнодобывающая компания Eramet приняла решение приостановить работу в Габоне в связи с попыткой государственного переворота, передает агентство Reuters, сославшись на заявление представителя компании. Власти Мали приняли новый Горный кодекс, пишет СМИ

Филиал Eramet, "Горнодобывающая компания Огове" (Comilog), зашел в Габон в 1953 году, а с 2003 года начал сотрудничать с Трансгабонским обществом управления железными дорогами (Setrag) в области транспортировки руды и древесины. Comilog является одним из ведущих производителей продукции на основе марганца.

"С сегодняшнего утра деятельность компаний Comilog и Setrag была прекращена, а железнодорожное сообщение приостановлено", — сообщает Reuters.

Утром среды действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах, набрав 64,2 процента голосов. Позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти, заявив, что покончат с режимом в стране, и пообещав соблюдать обязательства Габона перед мировым сообществом.

Сообщалось, что в столице Либревиле была слышна стрельба. Также было объявлено о закрытии границ Габона до дальнейшего уведомления.