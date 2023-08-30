2023-08-30T10:45:38+03:00
2023-08-30T10:45:38+03:00
2023-08-30T10:45:38+03:00
2023
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Французская Eramet приостановила операции в Габоне, пишет СМИ
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Французская горнодобывающая компания Eramet приняла решение приостановить работу в Габоне в связи с попыткой государственного переворота, передает агентство Reuters, сославшись на... ПРАЙМ, 30.08.2023
общество , бизнес, экономика, промышленность, новости, франция, горнодобывающая промышленность, габон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Французская горнодобывающая компания Eramet приняла решение приостановить работу в Габоне в связи с попыткой государственного переворота, передает агентство Reuters, сославшись на заявление представителя компании.
Филиал Eramet, "Горнодобывающая компания Огове" (Comilog), зашел в Габон в 1953 году, а с 2003 года начал сотрудничать с Трансгабонским обществом управления железными дорогами (Setrag) в области транспортировки руды и древесины. Comilog является одним из ведущих производителей продукции на основе марганца.
"С сегодняшнего утра деятельность компаний Comilog и Setrag была прекращена, а железнодорожное сообщение приостановлено", — сообщает Reuters.
Утром среды действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах, набрав 64,2 процента голосов. Позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти, заявив, что покончат с режимом в стране, и пообещав соблюдать обязательства Габона перед мировым сообществом.
Сообщалось, что в столице Либревиле была слышна стрельба. Также было объявлено о закрытии границ Габона до дальнейшего уведомления.