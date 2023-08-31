МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Важно обеспечить технологическую и экологическую модернизацию промышленных предприятий Красноярского края, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал повышать уровень зарплат россиян

На совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края глава государства отметил, что регион располагает огромными запасами природных ресурсов: это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землей, добавил Путин.

"Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию", — сказал он.

Путин добавил, что "есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений", и такая работа сейчас идет, например, в Арктике, на Таймыре, это север Красноярского края.

Также в ходе совещания Путин запустил движение по мосту через реку Енисей и сообщил, что "никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет".

Ранее сообщалось, что открыть движение по мосту планируют осенью 2023 года. Всего на строительство Высокогорского моста ушло более 8 тысяч тонн металлоконструкций. Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.

Масштабную переправу в Енисейском районе недалеко от Лесосибирска возвели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.

Более того, Владимир Путин подчеркнул, что нужно оперативно выбрать оптимальное решение для газификации в Красноярском крае, которую можно провести на базе мощностей проектируемого газопровода "Сила Сибири-2" или как независимый проект, поскольку газификация — это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.

Президент также отметил, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири, регионом с мощной добывающей, обрабатывающей индустрией и с огромным потенциалом в социальной сфере, образовании, науке, туризме, транспорте, высоких технологиях. Путин сказал, что неоднократно бывал в Красноярском крае, и охарактеризовал местных жителей, как грамотных, современных и "с надежным сибирским характером. Также Путин напомнил, что Котюков с апреля является врио губернатора Красноярского края.