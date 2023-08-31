МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников предложил подумать над мерами стимулирования компаний наращивать глубокую переработку алюминия. Путин отметил необходимость развития инфраструктур Красноярского края

Выступая на совещании по развитию Красноярского края у президента РФ Владимира Путина, он обратил внимание главы государства на необходимость "активно подталкивать компании к переработке алюминия".

Глава Минэкономразвития напомнил, что в 2020 году была создана Особая экономическая зона "Красноярская технологическая долина" и было заявлено к реализации шесть проектов.

"Но, к сожалению, пока ни один из этих проектов не запущен. Сейчас Михаил Михайлович (Котюков, врио губернатора Красноярского края — ред.) достаточно жесткую, обоснованную позицию занял, и мы с инвесторами тоже встречались, и стройка начинается, мы были на этой стройке. Но очень важно, чтобы крупнейшие алюминиевые компании страны все-таки вкладывались активно в переработку. Все-таки только первичный алюминий гнать — это по факту просто электроэнергия в чушках, что называется. Нам нужна переработка, у нас большой спрос на это есть — и судостроение, и авиастроение — все это предъявляет спрос, но важно, чтобы было своевременно обеспечено предложение", — заявил Решетников.

"Может быть мы здесь подумаем еще над какими-то дополнительными мерами стимулирования вложений в глубокую переработку (алюминия — ред.), и дестимулирования в каком-то будущем вывоза именно первичного продукта с низкой добавленной стоимостью", — предложил он.

Президент России с ним согласился. Путин также попросил своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина прокомментировать ситуацию. "Тот вектор, о котором Максим Геннадьевич (Решетников — ред.) сказал, он касается не только алюминиевой отрасли, он касается переработки и леса, и других природных ресурсов, которые в Сибири вырабатываются. Мы сейчас с Викторией Валерьевной (Абрамченко, вице-премьер РФ — ред.), Максимом Геннадьевичем работаем по стратегии развития Сибирского региона и уже в ближайшем будущем будем готовы эту тему, в том числе с вашим участием, обсуждать", — ответил Орешкин.