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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230901/841631756.html
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос в августе
Промышленность
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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе увеличился до 52,7 пункта с 52,1 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В августе индекс... ПРАЙМ, 01.09.2023
экономика, промышленность, новости, россия, индекс деловой активности, обрабатывающая промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе увеличился до 52,7 пункта с 52,1 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"В августе индекс составил 52,7 пункта по сравнению с 52,1 в июле, что свидетельствует о значительном улучшении условий деятельности… Состояние индекса улучшалось в течение каждого из последних 16 месяцев", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.