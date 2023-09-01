МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе увеличился до 52,7 пункта с 52,1 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая снизился в июле

"В августе индекс составил 52,7 пункта по сравнению с 52,1 в июле, что свидетельствует о значительном улучшении условий деятельности… Состояние индекса улучшалось в течение каждого из последних 16 месяцев", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.