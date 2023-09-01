АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Чтобы поддержать обрабатывающую промышленность, нужно освободить иностранных и казахстанских инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного послания народу в пятницу. Казахстан приостановил обязательную продажу 30 процентов валютной выручки

По словам лидера страны, это важнейший момент, который должен придать "серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии".

Кроме того, глава республики поручил обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, работающим за свои средства.

"В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса", — заявил президент Казахстана.

По словам Токаева, задача правительства — увеличить к 2026 году площадь геолого-географической изученности с полутора миллионов (текущая цифра) до не менее двух миллионов 200 тысяч квадратных километров.

Политик заявил, что одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, иными словами,"новой нефти". Страны, достигшие успеха в этой сфере, будут определять направление технологического прогресса всего мира.

До конца 2023 года нужно разработать комплексное видение развития отрасли, заключил глава республики.

Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70%, всего в стране зарегистрированы порядка 18 тысяч предприятий российского среднего и малого бизнеса.



