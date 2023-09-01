МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос в августе

Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 47 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

При этом PMI в области промышленного производства Германии увеличился до 39,1 пункта с 38,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Во Франции индикатор увеличился до 46 пунктов с 45,1 пункта. Предварительная оценка была на уровне 46,4 пункта.