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2023
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Индекс PMI в промышленности еврозоны вырос в августе
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле, говорится в... ПРАЙМ, 01.09.2023
экономика, промышленность, новости, еврозона, промышленность, индекс pmi
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 47 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
При этом PMI в области промышленного производства Германии увеличился до 39,1 пункта с 38,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой.
Во Франции индикатор увеличился до 46 пунктов с 45,1 пункта. Предварительная оценка была на уровне 46,4 пункта.