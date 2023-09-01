МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Гвинея запретила горнодобывающим компаниями выводить за рубеж более 50% экспортной выручки, сообщает радиостанция RFI. Власти Мали приняли новый Горный кодекс, пишет СМИ

"Начиная с этой пятницы горнодобывающие фирмы страны обязаны отправлять в страну по меньшей мере 50% своей экспортной выручки", — отмечает радиостанция.

Эта мера позволит Гвинее укрепить свою национальную валюту, объяснил радиостанции эксперт. Также власти страны получат дополнительный рычаг для противодействия инфляции, указывает RFI.

Согласно радиостанции, на продукты горнодобывающей промышленности приходится 90% экспорта Гвинеи.