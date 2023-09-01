2023-09-01T12:08:01+03:00
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2023-09-01T12:08:01+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230901/841633811.html
СМИ: Гвинея ограничила горнодобывающим компаниям вывод экспортной выручки
Промышленность
Новости
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Гвинея запретила горнодобывающим компаниями выводить за рубеж более 50% экспортной выручки, сообщает радиостанция RFI. "Начиная с этой пятницы горнодобывающие фирмы страны обязаны... ПРАЙМ, 01.09.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, гвинея, экспортная выручка, горнодобывающая промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Гвинея запретила горнодобывающим компаниями выводить за рубеж более 50% экспортной выручки, сообщает радиостанция RFI.
"Начиная с этой пятницы горнодобывающие фирмы страны обязаны отправлять в страну по меньшей мере 50% своей экспортной выручки", — отмечает радиостанция.
Эта мера позволит Гвинее укрепить свою национальную валюту, объяснил радиостанции эксперт. Также власти страны получат дополнительный рычаг для противодействия инфляции, указывает RFI.
Согласно радиостанции, на продукты горнодобывающей промышленности приходится 90% экспорта Гвинеи.