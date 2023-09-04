ЯКУТСК, 4 сен — ПРАЙМ. Компания "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Минфин продал бриллианты из Госфонда России почти за 32 тысячи долларов

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости о том, что компания вложит 126 миллиардов рублей в создание алмазного рудника "Мир-Глубокий", а первая продукция появится к 2031 или 2032 году.

"Компания "Алроса" приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству объектов рудника "Мир-Глубокий". Об этом главе Якутии Айсену Николаеву сегодня, 4 сентября, доложили в ходе его рабочей поездки в Мирнинский район на производственно-строительной площадке рудника "Мир-Глубокий", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что общий объем запасов алмазов рудника оценивается в 173,5 миллионов каратов.

По словам генерального директора "Алросы" Павла Маринычева, производительность нового рудника достигнет 2 миллионов тонн руды и 3 миллионов каратов алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.