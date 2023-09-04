2023-09-04T11:22:24+03:00
2023-09-04T11:22:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230904/841646084.html
"Алроса" начала строительство объектов рудника "Мир-Глубокий"
Промышленность
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Компания "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее в ходе Петербургского международного... ПРАЙМ, 04.09.2023
экономика, промышленность, новости, алроса, рудник, алмаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЯКУТСК, 4 сен — ПРАЙМ. Компания "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости о том, что компания вложит 126 миллиардов рублей в создание алмазного рудника "Мир-Глубокий", а первая продукция появится к 2031 или 2032 году.
"Компания "Алроса" приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству объектов рудника "Мир-Глубокий". Об этом главе Якутии Айсену Николаеву сегодня, 4 сентября, доложили в ходе его рабочей поездки в Мирнинский район на производственно-строительной площадке рудника "Мир-Глубокий", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что общий объем запасов алмазов рудника оценивается в 173,5 миллионов каратов.
По словам генерального директора "Алросы" Павла Маринычева, производительность нового рудника достигнет 2 миллионов тонн руды и 3 миллионов каратов алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.