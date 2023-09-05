МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в первом полугодии 2023 года увеличила поставки грузовых вагонов на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 7,4 тысячи единиц, сообщила компания. "ВТБ Лизинг" отметил повышенную потребность в грузовых вагонах

В частности, поставки полувагонов выросли на 49% — до 3,8 тысячи единиц, хопперов — увеличились в 2,4 раза, до 2,6 тысячи единиц, прочих вагонов — сократились на 36%, до 987 единиц.