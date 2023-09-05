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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230905/841658738.html
ОВК увеличила поставки вагонов на 43 процента
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НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в первом полугодии 2023 года увеличила поставки грузовых вагонов на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 7,4... ПРАЙМ, 05.09.2023
экономика, промышленность, новости, вагоны, овк, поставки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в первом полугодии 2023 года увеличила поставки грузовых вагонов на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 7,4 тысячи единиц, сообщила компания.
В частности, поставки полувагонов выросли на 49% — до 3,8 тысячи единиц, хопперов — увеличились в 2,4 раза, до 2,6 тысячи единиц, прочих вагонов — сократились на 36%, до 987 единиц.