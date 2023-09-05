МАГАДАН, 5 сен — ПРАЙМ. АО "Павлик" (под управлением ИК "Арлан") планирует вывести на проектную мощность вторую очередь золотоизвлекательной фабрики в 2024 году и увеличить производство более чем на 30% в сравнении с ожиданиями 2023 года — до 13 тонн золота на одноименном месторождении в Магаданской области, рассказал в интервью "Вестнику золотопромышленника" (входит в МИА "Россия сегодня") гендиректор компании Игорь Николишин. Московские ювелирные заводы нарастили производство

В настоящее время "Павлик" работает над проектом расширения месторождения. Уже полностью закончен первый этап строительно-монтажных работ, смонтировано основное технологическое оборудование, в мае в режиме пуско-наладочных работ введена вторая очередь золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-2).

"Выход на проектные показатели ожидаем в 2024 году…. В 2023 году мы надеемся, что с производственным плюсом второй очереди мы приблизимся к 10 тоннам. А на 2024 год мы себе уже поставили задачу — превысить планку в 13 тонн золота", — рассказал Николишин.

По его словам, учитывая суммарную проектную производительность двух фабрик в более чем 10 миллионов тонн в год по руде, общий объем горной массы для экскавации и транспортировки с 2024 года выйдет на уровень порядка 45 миллионов кубометров в год.

"Текущих запасов месторождения хватит более чем на 10 лет отработки открытым способом, поэтому вопрос подземной отработки сейчас не является приоритетным. Тем не менее продолжается доразведка месторождения, в том числе и на глубоких горизонтах", — отметил Николишин.

Месторождение "Павлик" входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла в Магаданской области. Было открыто в 1942 году. В августе 2015 года на "Павлике" был запущен в промышленную эксплуатацию золоторудный комбинат мощностью 3 миллиона тонн руды с дальнейшим увеличением до 4 миллионов тонн и производством 6-7 тонн золота ежегодно. Суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 месторождения на начало 2023 года составляли 139 тонн золота.

В 2022 году "Павлик" произвел 7,219 тонны золота, что на 3% больше, чем годом ранее.

Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" gold.1prime.ru.