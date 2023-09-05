МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ведущий производитель грузовых вагонов в России НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2023 году планирует увеличить выпуск грузовых вагонов в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 16,9 тысячи единиц, следует из отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2023 года. ГТЛК прогнозирует рост закупок грузовых вагонов в России на 20 процентов

ОВК пишет, что на текущий момент группа "смогла выйти на нормальную производительность". Объем производства вагонов группы в первом полугодии 2023 года составил 7,35 тысячи единиц.

"За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, объем производства группы составил 7 350 железнодорожных вагонов (в 2022 году — 8 150 вагонов). По прогнозам руководства группы, объем производства и поставки АО "ТВСЗ", АО "ТХМ" и АО "ТСМ" в 2023 году составит около 16 942 железнодорожных вагонов, из которых законтрактовано уже более 95%", — говорится в опубликованной во вторник отчетности ОВК по МСФО.

ОВК ранее сообщила, что в первом полугодии 2023 года увеличила поставки грузовых вагонов на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 7,4 тысячи единиц. В частности, поставки полувагонов выросли на 49% — до 3,8 тысячи единиц, хопперов — увеличились в 2,4 раза, до 2,6 тысячи единиц, прочих вагонов — сократились на 36%, до 987 единиц.

НПК "Объединенная вагонная компания" — ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке холдинга более 70 моделей вагонов.