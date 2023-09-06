С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат добыл рекордный месячный объем янтаря — по итогам августа он составил более 92 тысяч тонн, сообщает пресс-служба комбината. Цена золота стабильна в преддверии публикации макростатистики из США

"Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" по итогам августа зафиксировал рекордный месячный объем добычи. Он составил свыше 92 тонн доведенного, то есть высушенного и прошедшего первичную сортировку янтаря. Последний раз подобный объем был достигнут 12 лет назад, в августе 2011 года, но добыча тогда велась в две смены, а не как сейчас – в одну, восьмичасовую", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при восьмичасовой смене за месяц предприятию удается добыть 70-75 тонн доведенного янтаря. Таким образом, по итогам августа рост объемов добычи составил 30%. Такой рост объясняется оптимизацией производства и качественной подготовкой к добычному сезону.

"Сегодня мы максимально избегаем любых простоев в процессе добычи и поминутно контролируем исполнение графика его начала и окончания. Кроме того, исключили аварийные поломки в процессе работы – для этого в зимнее время, когда разработка карьера не велась, организовали и качественно выполнили планово-предупредительные ремонты оборудования. Сыграл свою роль и природный фактор – на текущем участке добычи содержание янтаря в породе достигает два килограмма на кубический метр, в то время как в среднем оно составляет 1,7 килограмма на кубический метр", – отметил исполняющий обязанности главного инженера комбината Олег Папин, слова которого приводятся в сообщении.

С 1976 года основным месторождением, на котором ведет разработку Калининградский янтарный комбинат, является Приморский карьер. Янтареносный пласт голубой глины залегает на глубине 50 метров. В среднем предприятие добывает по 500 тонн янтаря в год. В этом году плановый объем составляет 627 тонн и включает работы в Приморском карьере и завершение разработки пляжевого участка Пальмникенского карьера. По состоянию на начало сентября с начала сезона комбинатом уже добыто 417 тонн янтаря.

АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".