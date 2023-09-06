МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Дефицита красок для книгопечатания в России сейчас нет, основную часть потребностей отрасли в этом материале закрывают поставки из стран Азии и в рамках параллельного импорта, однако есть и отечественное производство, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. ЦБ объяснил, как спрос на импорт влияет на курс рубля

Во вторник газета РБК со ссылкой на представителей типографий сообщила о невозможности, по их словам, импортозамещения в сфере книгопечатания. Отмечалось, что в России полностью отсутствует собственное производство офсетных красок, которые сейчас закупаются в Китае и Южной Корее, и офсетных резиново-тканевых полотен.

"На сегодняшний день дефицита в указанных красках (для книг — ред.) на российском рынке не отмечаем. Основная потребность закрывается за счет поставок из стран Азии и параллельного импорта. Потребление полиграфических красок в России составляет ориентировочно порядка 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски (для печати газет и книг)", — заявили в Минпромторге.

Отметив, что у предприятия "Полиграфические краски", действующего на базе бывшего Торжокского завода, имеются компетенции по производству офсетных красок и мощности порядка 400 тонн в год. "За последнее время в Минпромторг России не поступали обращения от участников рынка с жалобам на невозможность импортозамещения химических компонентов для офсетной печати", — уточнили там.

В ведомстве также подчеркнули, что отечественные типографии традиционно используют нити иностранного производства для переплетных работ, а информации о наличии каких-либо логистических проблем или трудностей с закупкой этой продукции не поступало.

"Вместе с тем, некоторые российские типографии используют нити российского производства, при этом качество такой продукции типографию удовлетворяет, в приобретении иностранных нитей не нуждаются… Отметим, что информации от представителей российских типографий о наличии каких-либо проблем с использованием нитей для переплета книг в Минпромторг России не поступало", — заключили в министерстве.