МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Ростех" начал серийный выпуск высокопрочного остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования для самолета SJ-100, говорится в сообщении госкорпорации. Роскачество оценило уровень доверия россиян к отечественным товарам

"Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А.Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 — остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования. Оно полностью состоит из российских материалов, оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость", — рассказали в "Ростехе", уточнив, что ранее эта продукция поставлялась из-за рубежа.

Конструкционная оптика установлена на опытный образец SJ-100, который в настоящее время проходит летные испытания, добавили в госкорпорации. В комплект для одного самолета входят шесть изделий остекления кабины пилотов, которые сохраняют работоспособность при температурах от −62 до +85 °C. Защита сигнальных огней и другого светового оборудования на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении выполнена из органического стекла.

В кооперации при изготовлении остекления принимают участие три предприятия холдинга в отрасли химической промышленности "Ростеха": специалисты НИИ технического стекла обеспечили нанесение электрообогревного слоя, НИИ полимеров — производство органического стекла, сотрудники "Технологии" работают над конечными изделиями.

"Импортозамещенный SJ-100 — проект государственной важности. Этот самолет заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и на годы вперед станет одним из основных в парке отечественных авиакомпаний. В машине заменено более 40 иностранных систем и агрегатов, и в том числе — остекление кабины пилотов. Оно ни в чем не уступает иностранным аналогам и успешно прошло наземные испытания", — сказал первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Мы уже приступили к его серийным поставкам: до конца 2023 года ОАК будут переданы 20 комплектов изделий для 20 SJ-100", — заключил он.