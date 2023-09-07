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2023
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Промпроизводство в Германии снизилось в июле
Промышленность
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле снизился на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,4% в июне к маю, сообщает министерство... ПРАЙМ, 07.09.2023
экономика, промышленность, новости, германия, статистика, промпроизводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле снизился на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,4% в июне к маю, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился на 0,5% в месячном выражении. При этом снижение в июне к маю первоначально оценивалось в 1,5%.
В годовом выражении промпроизводство в стране в июле упало на 2,1%. Месяцем ранее показатель снизился на 1,5% год к году.
Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в июле уменьшилось на 1,8% к июню. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 2,9%, а потребительских товаров — на 1%.