МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле снизился на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,4% в июне к маю, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии обвинили правительство в деиндустриализации страны

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился на 0,5% в месячном выражении. При этом снижение в июне к маю первоначально оценивалось в 1,5%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в июле упало на 2,1%. Месяцем ранее показатель снизился на 1,5% год к году.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в июле уменьшилось на 1,8% к июню. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 2,9%, а потребительских товаров — на 1%.