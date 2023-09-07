МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. США и Евросоюз работают над соглашением по введению новых пошлин на сталь из Китая и других стран с целью положить конец торговому конфликту времен президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 сентября вырастет

"США и Евросоюз работают над соглашением, которое введет новые тарифы, нацеленные против избыточного производства стали в Китае и других странах, а также оставит позади торговый конфликт эпохи Трампа", — сообщает агентство.

США при президентстве Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год. Как пишет Блумберг, в 2021 году стороны договорились приостановить действие мер в отношении товаров друг друга и установили крайний срок — 31 октября 2023 года — для нахождения окончательного решения спора.

Как отметил один источник, знакомый с обсуждениями, пошлины будут в первую очередь сосредоточены на импорте из Китая, который, по его словам, извлекает выгоду из нерыночных практик. Масштаб мер, в том числе список стран, на которые они могут быть распространены, и уровень тарифов все еще обсуждаются. Также ожидается, что другие страны могут присоединиться к этим мерам в будущем. Как пишет агентство, меры могут стать частью глобального соглашения об устойчивом производстве стали и алюминия, которое ЕС и США обсуждают с 2021 года.

Представитель Еврокомиссии заявила агентству, что обе стороны намерены найти решение до истечения установленного срока. По ее словам, любое соглашение должно соответствовать международным обязательствам обеих сторон, включая правила Всемирной торговой организации (ВТО).