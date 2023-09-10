МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Алроса" добыла в Якутии самый крупный в России за последние 10 лет алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата, сообщила компания. СМИ: Европа сократился импорт алмазов из России на 95 процентов

"Девятого сентября 2023 года, прииск Маят, Республика Саха (Якутия) компания "Алмазы Анабара" группы "Алроса" добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества. Масса рекордсмена составила 390,7 карата", — сообщила компания в своем телеграм-канале.

Найденный алмаз — это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. Как отметили в компании, уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году.

"Находка одного из крупнейших алмазов в истории России – несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но, без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны", — сообщил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.

"Алроса" — мировой лидер по объему добычи и разведанных запасов алмазов, месторождения расположены в Якутии и Архангельской области. "Алмазы Анабара" является дочерней компанией "Алросы". Предприятие занимается добычей алмазов на россыпных месторождениях Заполярья, в арктическом поясе Якутии, в экстремальных климатических условиях, обеспечивая более 4% мировой добычи алмазного сырья.