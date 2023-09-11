МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. ПАО "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), министерство промышленности и торговли РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития добывающей и металлургической промышленности на территории Хабаровского края, а также обеспечения сырьевого суверенитета РФ в сфере добычи, переработки и производства олова, сообщила компания. В Минпромторге рассказали о финансовом положении верфей ОСК

Торжественное подписание состоялось в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и президент ПАО "Селигдар" Константин Бейрит.

На церемонии подписания Евтухов отметил: "Реализация инвестпроекта по строительству металлургического комбината, предусмотренного соглашением, позволит создать в Хабаровском крае вертикально интегрированное производство с полным циклом глубокой переработки от руды и оловянных концентратов до финального выпуска металлического олова. Отмечу, что в рамках соглашения также планируется подготовить предложения по господдержке оловянной промышленности".

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также сказал: "Хабаровский край – национальный лидер по добыче олова. На территории нашего региона выпускается почти 90% олова в концентрате. Строительство комбината по глубокой переработке оловянных концентратов на базе месторождений Хабаровского края позволит замкнуть цикл производства олова в регионе. В условиях санкций реализация проекта имеет беспрецедентное значение для обеспечения сырьевого суверенитета Российской Федерации".

ПАО "Русолово" — ведущая оловодобывающая компания в России, обладает значительным потенциалом по запасам металла. За прошлый год её производство олова в концентрате составило 2,9 тысячи тонн. Кроме этого выпускаются олово, вольфрам, медь и серебро в концентратах. К 2025 году планируется увеличение производства до 6 тысяч тонн олова. Активы холдинга "Селигдар" расположены в шести субъектах РФ. Предприятия "Селигдара" также производят золото, в 2022 году было добыто более 7,55 тонны.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.