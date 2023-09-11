МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цена на упаковку для напитков может вырасти, так как группа "Арнест", выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России, хочет повысить цены из-за роста затрат на проект нового завода, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо производителя. Росстат зафиксировал подорожание дизеля на АЗС в России за неделю

"В распоряжении "Коммерсанта" оказалась копия письма от 5 сентября, в котором… "Арнест Упаковочные Решения" уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года", — сообщает издание.

Отмечается, что переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры. Это сложный и дорогостоящий процесс. А из-за повышения ЦБ ключевой ставки увеличилась стоимость заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске.

"Негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование, поясняется в документе. Информацию об удорожании отдельных позиций компания обещает предоставить дополнительно", — пишет газета.