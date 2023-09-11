МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Спрос на крупнотоннажные полимеры на внутреннем рынке России почти полностью обеспечен отечественным производством, но остается незакрытой потребность в некоторых спецмарках, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе ВЭФ. В Минэнерго назвали причины перебоев с топливом на юге России

"В России сегодня по крупнотоннажным полимерам мы закрываем, в принципе… если чисто в физике брать, все наши потребности. Но, естественно, есть спрос на отдельные спецмарки, которые мы пока не производим… в силу того, что наш рынок недостаточно большой для того, чтобы обеспечить окупаемость проектов по данной номенклатуре", — сказал он в ходе выступления на сессии форума.

Сорокин отметил, что сейчас идет активная работа с Минпромторгом по поддержке производства отдельных спецмарок малотоннажной и среднетоннажной химии для того, чтобы при помощи государства, распределения рисков или предоставления гарантий льготного финансирования можно было выпускать на внутреннем рынке нерентабельную продукцию.

Первый замминистра обратил внимание на то, что сейчас активно обсуждается возможность, чтобы вся производимая в России нефтехимическая продукция могла идти только на внутренний рынок, который мог бы "все съесть".

"Но здесь надо быть реалистами… Россия остается активным игроком на мировой энергетической арене, в том числе на нефтехимической. И мы также должны понимать, что все проекты, о которых мы говорим, строительство новых заводов нефтехимических, строительство газопереработки… они все требуют определенной окупаемости, то есть это все очень трудозатратные проекты с длинным циклом окупаемости. И тут вопрос очень простой — хотим ли мы, чтобы внутренний потребитель полностью оплачивал эту окупаемость. Конечно же нет", — пояснил Сорокин.

По его мнению, российская нефтегазохимия не должна быть сконцентрирована только на внутреннем рынке, хотя он будет обеспечиваться в приоритетном порядке. Таким образом, по словам Сорокина, задумываясь о новых проектах, нужно четко понимать рынки сбыта, разрабатывать альтернативные направления поставок на случай непредвиденных обстоятельств. Все это, заявил он, необходимо, чтобы гарантированно обеспечивать окупаемость.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.