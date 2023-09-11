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Польша не будет форсировать отказ от добычи угля
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Правительство Польши и правящая партия "Права и справедливости" (PiS) не будут форсировать отказ страны от использования угля в энергетике, заявил журналистам министр... ПРАЙМ, 11.09.2023
энергетика, бизнес, экономика, промышленность, новости, польша, уголь, добыча угля
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 11 сен — ПРАЙМ. Правительство Польши и правящая партия "Права и справедливости" (PiS) не будут форсировать отказ страны от использования угля в энергетике, заявил журналистам министр государственных активов Яцек Сасин.
В понедельник министр встречался с подписантами "социального соглашения", касающегося перспектив добычи угля в Польше. Данное соглашение, подписанное несколько лет назад, предусматривает прекращение добычи угля на территории республики к 2049 году.
"Мы хотим от имени правительства и PiS гарантировать, что социальное соглашение будет полностью реализовано. Со стороны правительства и PiS нет никаких проектов по ускорению отказа от угля", — сказал Сасин.
По его словам, в последнее время появилось "много вопросов, двусмысленностей, непониманий", и он специально провел встречу с заинтересованными для "прояснения сомнений, которые могут возникнуть".
Сейчас около 70% польских энергогенерирующих мощностей работает на угле, за что республика постоянно подвергается критике со стороны экологических организаций.