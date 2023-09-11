ВАРШАВА, 11 сен — ПРАЙМ. Правительство Польши и правящая партия "Права и справедливости" (PiS) не будут форсировать отказ страны от использования угля в энергетике, заявил журналистам министр государственных активов Яцек Сасин. Премьер Польши предъявил Еврокомиссии ультиматум по украинскому зерну

В понедельник министр встречался с подписантами "социального соглашения", касающегося перспектив добычи угля в Польше. Данное соглашение, подписанное несколько лет назад, предусматривает прекращение добычи угля на территории республики к 2049 году.

"Мы хотим от имени правительства и PiS гарантировать, что социальное соглашение будет полностью реализовано. Со стороны правительства и PiS нет никаких проектов по ускорению отказа от угля", — сказал Сасин.

По его словам, в последнее время появилось "много вопросов, двусмысленностей, непониманий", и он специально провел встречу с заинтересованными для "прояснения сомнений, которые могут возникнуть".

Сейчас около 70% польских энергогенерирующих мощностей работает на угле, за что республика постоянно подвергается критике со стороны экологических организаций.