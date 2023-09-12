МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве при реализации новых инвестиционных проектов по добыче золота в Забайкальском крае — "Икабья-Читкандинская площадь" и "Чачинско-Ушумунская перспективная площадь" — подписано в рамках Восточного экономического форума, бизнес планирует создать около 1 тысячи рабочих мест для освоения участков, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Девелопер "Основа" спроектирует в Забайкалье город "Чита 2.0"

Документы подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Забайкальского края, "Новая медная компания" и "Горная компания "Лугиинское".

"В рамках соглашений бизнес планирует вложить в освоение участков 16 миллиардов рублей и создать около 1000 рабочих мест для жителей региона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "Проект "Икабья-Читкандинская площадь" в 2021 году вошел в комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края до 2025 года и, в перспективе, до 2035 года. Авторские прогнозные ресурсы составляют 11 264,2 тысячи тонны меди, 391,55 тонны золота, 23 622 тонны серебра.

Проект "Чачинско-Ушумунская перспективная площадь" рассматривается в качестве ресурсной базы к "Месторождению Лугиинское". Авторские прогнозные ресурсы по золоту – 100 тонн.

"Забайкалье – уникальный регион, это перспективное место для горной добычи в стране. На территории Забайкалья находится более 500 месторождений твердых полезных ископаемых, у нас сосредоточено более 10% запасов минерально-сырьевой базы России. Мы входим в топ-5 регионов по добыче золота, добывая 38,8 тонны. Наш край занимает первое место по запасам меди. Используя этот ресурс, мы можем развивать нашу экономику, создать новые рабочие места для забайкальцев",- процитировали в Telegram-канале губернатора Забайкалья Александра Осипова.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.