МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил глава ведомства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Россельхознадзор увечил число проб рыбы с началом сброса воды с "Фукусимы"

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале июня говорил, что объем добычи водных биоресурсов в России по итогам 2023 года составит 5 миллионов тонн.

"Больше будет, ненамного, но за 5 миллионов уйдет вылов. Прогноз пока, аккуратно скажем, наверно, 5 миллионов 80 тысяч будет", — сообщил Шестаков. Добыча водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.

По данным ведомства, к 5 сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысяч тонн – это на 15% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года и почти в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Прогнозный объем вылова – более 512 тысяч тонн – уже существенно превышен.

Глава Росрыболовства также сообщил, что экспорт рыбы из РФ в 2023 году останется на уровне прошлого года, но при этом больший объем будет поставлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а поставки в недружественные страны сократятся.

При этом Шестаков отметил, что Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной не исключает, что производство красной икры в РФ в 2023 году может удвоиться, цена ожидается достаточно низкой.

"Икры хватит для всех потребителей, и цена будет достаточно низкая, я думаю, потому что очень много поймали горбуши, а это такой социальный вид лососевых, достаточно недорогая. И в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок, поэтому икры будет достаточно", — сказал Шестаков.

Комментируя ожидания по объему производства красной икры, он сказал: "Можно от вылова отталкиваться, примерно в два раза где-то (вырастет — ред.)".

В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в предыдущем, нечетном 2021 году — около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16-17 тысяч тонн в год.