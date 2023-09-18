МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Минпромторг России и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заключили соглашение о поставках хлопковой пряжи в РФ. На ВЭФ подписали соглашения на 3,818 триллиона рублей, заявил Трутнев

Соответствующий документ был подписан в понедельник на полях четвертого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, которое состоялось в Москве.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3 миллионов тонн хлопка-сырца, что дает стране шестое место в мире, и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. В последние годы доля внутренней переработки выросла с 40% до 100% за счет создания хлопково-текстильных кластеров.

За январь-апрель 2023 года (более свежие данные пока не публиковались) Узбекистан экспортировал хлопковой пряжи на 424,5 миллиона долларов. Поставки были в 34 страны, в том числе Россия заняла третьем место с закупками на 90,2 миллиона долларов. Выше расположились Турция и Китай, куда поставки из Узбекистана составили 161 миллион и 97,6 миллиона долларов соответственно.

В рамках заседания главы правительств России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов также приняли совместное коммюнике.

Кроме того, стороны договорились об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану по созданию системы государственной кадастровой оценки в 2023-2024 годах. Такое соглашение в рамках заседания подписали российская Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и министерство экономики и финансов Узбекистана.